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Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü - Son Dakika

Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü

13.01.2022 11:22

Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştüBahçesaray karayolunun 3 ayrı noktasına çığ düşerken, mahsur kalanlar ise kurtarıldı.

Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü

VAN Van-Bahçesaray karayolunun 3 ayrı noktasına çığ düşerken, mahsur kalanlar ise kurtarıldı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Bahçesaray karayolunda ise 3 ayrı noktaya çığ düştü. Yolda mahsur kalanların haber verisi üzerine bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda çığ nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı karayolunu trafiğe kapattı.

Bahçesaray'a gitmek üzere yola çıkan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Yol kapalı olduğu için buradan geri dönüyoruz. Bu bölge çok önemli. Dicle'ye giden suyun en büyük bölümü buradan gidiyor. Bu bölgede kar varsa, Dicle Nehri'ni kullanarak tarım yapan ve su ihtiyacını sağlayan bütün insanlar için su var demektir. Dolayısıyla bu bölgeler, stratejik öneme sahiptir" dedi.

Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü
Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü

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Dicle, Van, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesaray yolundaki 3 ayrı noktaya çığ düştü - Son Dakika


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