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Van'da Bakışık mahallesindeki hayvan içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika

Van'da Bakışık mahallesindeki hayvan içme suyu sıkıntısı giderildi

08.12.2021 17:15
Van'da Bakışık mahallesindeki hayvan içme suyu sıkıntısı giderildi

Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinin Bakışık mahallesinde yaşanan hayvan içme suyu sorununu yaptığı sondaj çalışmasıyla giderdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinin Bakışık mahallesinde yaşanan hayvan içme suyu sorununu yaptığı sondaj çalışmasıyla giderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarla çiftçilere can suyu olan Van Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji sistemli hayvan içme suyu tesislerinin kurulumuna devam ediyor.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile yapılan iş birliği çerçevesinde Saray'ın Bakışık mahallesinde hayvan içme suyu sıkıntısı çözüldü.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sondaj çalışmasında suya ulaşılan bölgede yaşanan elektrik sıkıntısı da kurulan güneş enerji panelleri sayesinde giderildi.

Bölgede incelemede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Saray Kaymakamı Yunus Ataman ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, sıvatlara ilk suyu verdi.

Çelikel, yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 15 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayacak olan tesisle tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu tip projelerle vatandaşlara destek verme adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"140 metreden çıkarttığımız suyu 70 metre uzunluğundaki sıvatlarımıza aktaracağız. Yine projemiz kapsamında sıvat çevresine 5 dönümlük alanı da çevirerek ağaçlandırdık. Temennimiz de o ki yöre halkı projeyi sahiplensin. DAP ortaklığıyla yürüttüğümüz projede vatandaşlarımızın yaylada uzağa gitmeden daha yakında suya kavuşacaklar. Önümüzdeki sene de farklı ilçe ve mahallelerde de çalışmalarımız sürecek. Proje maliyetimizde 800 bin liranın üzerinde bir yatırım. Bu sene yine DAP'a 26 proje sunduk. Önümüzdeki sene bu 26 projemizi de hayata geçireceğiz. Önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde arazi yollarımız, kanallar, gölet yapımları gibi birçok alanda desteklerimiz sunacak. Yöremize hayırlı uğurlu olsun. "

Emeği geçenlere teşekkür eden mahalle muhtarı Hanifi Sonsuz ise daha önce hayvanları su için köye getirdiklerini daha sonrada yeniden yaylaya çıkardıklarını dile getirdi.

Van'da Bakışık mahallesindeki hayvan içme suyu sıkıntısı giderildi
Van'da Bakışık mahallesindeki hayvan içme suyu sıkıntısı giderildi

Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Bakışık mahallesindeki hayvan içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika


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