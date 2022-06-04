Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması yapıldı

VAN balını tanıtmak amacıyla Van Arıcılar Birliği tarafından 'Bal Yuvarlama' yarışması düzenlendi. Etkinlikte yarışmacılar, dik yamaçtan bırakılan bal kutusunu yakalamak için mücadele etti. Kazanan yarışmacı ise altınla ödüllendirildi.

Van Arıcılar Birliği tarafından 'Bal Yuvarlama' yarışmasının 2'ncisi düzenlendi. Etkinlik öncesi katılımcılar şarkı söyleyip halay çekti. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş mevkisindeki yarışmaya 15 kişi ile arıcılar katıldı. Yarışmacılar, İngiltere Cooper's Hill'de düzenlenen peynir yuvarlama festivalinde olduğu gibi, dik yamaçtan bırakılan bal kutusunu yakalamak için mücadele verdi. Yarışma sırasında bazı yarışmacılar hızlarını alamayarak takla attı. Etkinlikte Fatih Güleç 1'inci oldu. Çarşıda gezerken böyle bir yarışmanın olduğunu öğrenip katıldığını söyleyen Fatih Güleç, "Kazanacağımı hissettim ve yarışmaya katıldım. Çok mutlu oldum. Çok zordu yarışma. Ama kazandım" diye konuştu.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise eskiden bal hasadının başlama vaktinin gelip gelmediğini ve bal kıvamının oturup oturmadığını test etmek için bal yuvarlama yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Arıcılarımız uçsuz, bucaksız ve iletişim olanaklarının yetersiz kaldığı topraklarda, gece gündüz demeden her türlü zorluğa karşı göğüs germektedir. Ekolojik dengenin en büyük koruyucusu olan arılar, bal için nasıl bir çiçeğinin etrafında dur durak bilmeden uçuyor ve doğanın devamlılığını sağlıyorsa, arıcılarımız da en iyi balı elde etmek için en az onlar kadar efor sarf ediyor. Doğadaki bu muhteşem döngü asırlar boyu bu şekilde devam ediyor. Arı ve arıcı birlikte mücadele ediyor, birlikte yol arkadaşlığı yapıyor. Yeniden başlattığımız bu kadim gelenek bal peşinde koşanları sembolize ediyor. Van coğrafyasının bal kalitesi açısından dünyanın en ideal noktalarından biri olduğunu bilen arıcılarımız asırlar boyu bu balın peşinde koşmaktadır. Amacımız Van balının ne kadar değerli bir bal olduğunun bilinmesini ve bu balın hak ettiği değerde satılmasına sağlamaktır."

Konuşmaların ardından Fatih Güleç'e çeyrek altın ve saat hediye edildi.