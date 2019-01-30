Van'da Balık Tezgahları Denetlendi

Erçiş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık tezgahlarında denetimlerde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla ilçe merkezinde Balıkçılık
ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demirin' de katılımıyla balık satışı yapılan tezgahlarda denetimler gerçekleştirildi.
Tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği ve boylarını ölçen ekipler, balıkların avlanabilir boy ölçülerini belirten afişler dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, deniz ve iç sularda balık stoklarının yasa ve kayıt dışı ile düzenlemesi olmayan avcılık sebebiyle tehdit altında olduğunu belirtti.
Görentaş, şunları kaydetti:
"Sanayi balıkçılığının daha az çabayla daha fazla ürün toplamaya yönelik büyük balıkçı tekneler, yasa dışı av araçları ve balıkların asgari boy limiti altında avlanmaları nedeniyle balık stoklarının gelişmesine engel olmaktadır. Sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için balıkların denizlerden ve iç sulardan başlayarak, balıkların karaya çıkış ve balık satış noktalarına kadar her aşamada denetimlerin yapılması gerekiyor."