Son Dakika Haberleri: Van'da Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor

Van'da Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten bir gündür haber alınamıyor.

Van'da Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten bir gündür haber alınamıyor.

Kalkandelen Mahallesi'ndeki evinden dün balık avlamak için Kaz Gölü'ne giden 21 yaşındaki Ömer Topgaç'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Topgaç'ın balık avlamak için gittiği Kaz Gölü'nde arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:19 Kaynak: AA

Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel
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