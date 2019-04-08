Van'da Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten bir gündür haber alınamıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten bir gündür haber alınamıyor.



Kalkandelen Mahallesi'ndeki evinden dün balık avlamak için Kaz Gölü'ne giden 21 yaşındaki Ömer Topgaç'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Jandarma ve AFAD ekipleri, Topgaç'ın balık avlamak için gittiği Kaz Gölü'nde arama çalışmalarına başladı.



Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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