Van'da balıkçılara sıkı denetim - Son Dakika
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Van'da balıkçılara sıkı denetim

6 saat önce

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Van'da balıkçılara sıkı denetim, System.String[]

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.


Van Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerine devam ediyor. Perakende satış yerleri, kara çıkış noktaları, tekneler, balık halleri ve balık depolarında 3 - 10 Ocak tarihleri arasında sürdürülen denetimler hız kazandı. Ekipler, denetimler kapsamında merkez Tuşba ilçesinde karaya çıkış noktalarında 10 adet teknenin denetimini yaptı. Sabahın erken saatlerinde 3 faklı noktada gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde balık boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi.


Öte yandan düzenlenen denetimlerde avlanma konusunda balıkçılar da bilgilendirildi. - VAN

Balıkçılık, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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