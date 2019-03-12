Van'da Balkon Penceresine Sıkışan Martıyı İtfaiye Kurtardı

Van'da balkon penceresine sıkışan martıyı itfaiye kurtardıVan'da, 6 katlı apartmanın en üst katındaki balkon penceresine sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'da balkon penceresine sıkışan martıyı itfaiye kurtardı



Van'da, 6 katlı apartmanın en üst katındaki balkon penceresine sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'ndeki Ali Paşa Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katındaki boş dairenin balkonundan gelen kuş sesinin kesilmemesi üzerine, komşular itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekibindeki görevli, merdivenle balkona çıktı. Burada martının açık kalan balkon penceresine sıkıştığı belirlendi. Pencerenin çerçevesi kırılarak, martı kurtarıldı.



Ayağından yaralanan martı, tedavi için Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimine götürüldü. Martının tedaviden sonra bırakılacağı belirtildi.

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