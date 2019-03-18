Son Dakika Haberleri: Van'da "Bambaşka Gürpınar İçin Çal" Projesi

Van'da "Bambaşka Gürpınar İçin Çal" Projesi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde farklı meslek gruplarından 70 kişi, ilçenin tanımı için türkü seslendirdi.

Van'da
Van'ın Gürpınar ilçesinde farklı meslek gruplarından 70 kişi, ilçenin tanımı için türkü seslendirdi.

İlçede aralarında öğretmen, öğrenci, memur, işçi, esnaf ve akademisyenlerin bulunduğu 70 kişi, 'Bambaşka Gürpınar için çal' projesi kapsamında bir araya geldi.

İlçenin farklı mekanlarında yapılan çekimlerde "O yar gelir" ve Van yöresine ait olan "Git Süphan'dan kar al getir" parçalarının seslendirildiği projede, engelli vatandaşlar da unutulmadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da şiir okuduğu, 32 farklı mekanda çekimi yapılan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Klipte Gürpınar'ın tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra görevlendirme yapılan belediye tarafından ilçe merkezi başta olmak üzere gerçekleşen değişim ve dönüşüm gözler önüne serildi.

Doğramacı, yaptığı açıklamada, "Bambaşka Gürpınar için çal" projesinin kültür ve sanat alanında hazırlanmış önemli bir hafıza çalışması olduğunu belirtti.

"Bambaşka bir Gürpınar için çıktığımız yolun geldiğimiz noktasında bir şehrin dönüşümünü türkülerimizle anlatmak istedik." diyen Doğramacı, "Bu değişim ve dönüşümü anlatırken sahip olduğumuz tarihi ve kültürel varlıklarımızı unutmadık. Gürpınar Van'ın en yakın ilçesi. İnsanların gelip görmesi, ziyaret etmesi gereken bir yer. Biz bu projeyle algılar da oluşan uzaklığı kaldırmak istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA

Van, Gürpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da "Bambaşka Gürpınar İçin Çal" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]