Van'da baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu
3 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde baraj gölüne düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Van
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:39 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesinde baraj gölüne düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
İlçede önceki gün Mor Gedik Barajı etrafında oynarken dengesini kaybederek suya düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cesedine, İl Jandarma
Sualtı Arama Kurtarma Timinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.
Çocuğun düştüğü yerden 150 metre uzakta bulunan cesedi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
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