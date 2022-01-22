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Barınma sorunu yaşayanlara otel konforunda ücretsiz hizmet - Son Dakika

Barınma sorunu yaşayanlara otel konforunda ücretsiz hizmet

22.01.2022 11:03

Dondurucu soğuklar ve karın etkili olduğu Van'da barınma sorunu yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesinin Refakatçi Oteli'nde misafir ediliyor.

Dondurucu soğuklar ve karın etkili olduğu Van'da barınma sorunu yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesinin Refakatçi Oteli'nde misafir ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sıhke Caddesi'ndeki misafirhanesi, soğuk kış şartlarında zor durumda kalanlara kapılarını 24 saat açık tutuyor.

Beş katlı, 80 yatak kapasitesine sahip misafirhanede çift yataklı aile odaları ile üç kişilik ve tek kişilik odalar bulunuyor. Misafirhanede konaklayanlara kahvaltı ve 3 çeşit akşam yemeği ikram ediliyor.

Otel ayrıca çevre il ve ilçelerden hastane randevuları ve tedavi için gelenlere de ücretsiz konaklama hizmeti veriyor.

Şu anda 65 misafir var

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Refakatçi Oteli'nde şu an 65 kişinin misafir edildiğini söyledi.

Kentte kar yağışının ardından etkisini sürdüren dondurucu soğukların yaşamı zorlaştırdığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Soğuk kış günlerinde yolda kalan, zor durumda, ev koşulları kötü, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı misafirhanemizde ağırlıyoruz. Misafirhanemizde 30 oda bulunuyor. Aynı anda 80 vatandaşımızı ağırlayabiliyoruz. Misafirhanenin lobisinde vatandaşlarımız oturabiliyor, çay içebiliyor. Üç çeşit akşam yemeği veriliyor. Sağlık durumu iyi olmayanlar hastaneye götürülüyor. Bu zor günlerde barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımız burada ücretsiz konaklayabiliyor. Vatandaşlarımızdan, barınma sorunu olanları gördüklerinde bize bildirmelerini istiyoruz. Durumu olmayanları otelimizde ağırlıyoruz. İmkanımız var. Bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Burada bir gün de, bir hafta da, bir aydan fazla da kalan misafirlerimiz oluyor."

Çevre il ve ilçelerden hastane randevuları ve tedavi için Van'a gelenlere de ücretsiz konaklama hizmeti verildiğini anlatan Bilmez, "Hastaneden refakatçi olduğuna dair belge alanlar da misafirhanemizde kalabiliyor. Her odanın banyosu ve lavabosu var. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Misafirhanemiz 2020 yılından bu yana hem Van halkına hem de bölge halkına hizmet veriyor." diye konuştu.

"Kalacak yerimiz yoktu"

Bitlis'in Tatvan ilçesinden hasta oğlunun tedavisi için Van'a gelen Şidan Ober, maddi durumu iyi olmadığından konaklama için otele gidemediğin ifade etti.

Ober, "Çocuğum nöbet geçiriyordu. Hastaneye getirdim. Kardan dolayı yollar kapandı, geri dönemedik. Kalacak yerimiz yoktu. Misafirhanede iki gündür misafir ediliyoruz. Yerimiz sıcak, yemeğimiz ve çayımız veriliyor. Çok memnun kaldık. Bize bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tedavi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Baran Dilmanç da "Yollar kardan kapandığı için geri dönemedim. Gidecek yerim yoktu. Hastane başhekimliği buraya yönlendirdi. Üç gündür buradayım. Havanın düzelmesini bekliyorum. Burada ücretsiz bir şekilde ağırlanıyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Barınma sorunu yaşayanlara otel konforunda ücretsiz hizmet
Barınma sorunu yaşayanlara otel konforunda ücretsiz hizmet
Barınma sorunu yaşayanlara otel konforunda ücretsiz hizmet

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Misafir, Hastane, Otel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barınma sorunu yaşayanlara otel konforunda ücretsiz hizmet - Son Dakika


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