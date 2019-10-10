Son Dakika Haberleri: Van'da barış pınarı harekâtı için camilerde 'fetih süresi' okundu
Son Dakika Güncel Van'da barış pınarı harekâtı için camilerde 'fetih süresi' okundu

Van'da barış pınarı harekâtı için camilerde 'fetih süresi' okundu

52 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

Van'da barış pınarı harekâtı için camilerde 'fetih süresi' okundu, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütüne karşı dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi. Kent Merkezi'ndeki Hazreti Ömer Camisine gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sabah ezanının okunması

-Camiye gelenler

-Camiden detaylar

-Camide namaz kılanlar

-Cami imanının fetih süresini okuması

-Dua edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:16 Kaynak: DHA
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