Son Dakika Haberleri: Van'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde 'fetih süresi' okundu
Son Dakika Güncel Van'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde 'fetih süresi' okundu

Van'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde 'fetih süresi' okundu

34 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

Van'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde 'fetih süresi' okundu, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi. Kent merkezindeki Hazreti Ömer Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:35 Kaynak: DHA
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