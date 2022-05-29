Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

29.05.2022 20:34

Van'ın Edremit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçede 11 DZ 032 plakalı otomobil, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 21:18:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement