Van'ın Edremit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçede 11 DZ 032 plakalı otomobil, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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