Van'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, seviye tespit sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkünde dershane eğitimi gören 45 öğrenci 4. seviye tespit sınavına girdi.

Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve İngilizce branşlarında yapılan deneme sınavında birinci olan Yusuf Ahi, ikinci olan Samed Yıldız ve üçüncü olan Canan Kaplan'a çeşitli hediyeler ve kitap seti verildi.