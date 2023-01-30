Başıboş sokak köpeği bu sefer bir çocuğa saldırdı - Son Dakika
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Başıboş sokak köpeği bu sefer bir çocuğa saldırdı

30.01.2023 17:07

Van'da başıboş köpeğin saldırısı sonucu bir çocuk boyun bölgesinden ağır şekilde yaralandı.

Sokakta başıboş gezen köpek, bu sefer bir çocuğa saldırdı. Van'ın İpekyolu ilçesinde bir sokak köpeği, sokakta bir çocuğa saldırdı.

Saldırısı sonucu boyun bölgesinden ağır şekilde yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çocuğu ısıran sokak köpeği ekiplerin başlattığı çalışma sonucu yakalanarak barınağa götürüldü.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş sokak köpeği bu sefer bir çocuğa saldırdı - Son Dakika


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