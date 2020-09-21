Van'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sanca, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından ineği saplandığı yerden iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Selimiye Mahallesi'nde otlaması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı. İneğinin bataklığa saplandığını fark eden Salih Sanca, ineği kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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