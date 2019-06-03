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Van'da bayram denetimi

1 saat önce

Van'da bayram denetimi Vali Bilmez, polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Ramazan Bayramı denetimlerine katıldıVAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Ramazan Bayramı denetimlerine katıldı.

Van'da bayram denetimi
Vali Bilmez, polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Ramazan Bayramı denetimlerine katıldı
VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Ramazan Bayramı denetimlerine katıldı.
Trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemlerini alan trafik ekipleri, Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, jandarma ve emniyet personellerinin katıldığı denetimde, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcular trafik kuralları konusunda uyarıldı. Bayram tatiline giden sürücülerle sohbet eden Vali Bilmez, araçlardaki çocuklardan da ailelerini kurallara uymaları konusunda uyarmalarını istedi. Çocuklara karne, trafik dedektif kimlik kartı ve kırmızı düdük veren Vali Bilmez, "Kontrollerde özelikle çocuklardan anne babalarını takip etmeleri konusunda yardım istiyoruz. Gönüllü trafik denetçisi olmalarını istiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çocuklara ödülleri ve hediyeleri de olacak. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Yolda olanların da ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
Van'da bayram denetimi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Emin Bilmez, Jandarma, Van, Yerel
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