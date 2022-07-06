Van'da bayram öncesi hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti

Van'ın Tuşba Belediyesi görevlileri, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ederek saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ilçede tespit edilen yaşlı, engelli ve hastaların talepleri alınıyor, berberler de saç ve sakallarını kesiyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, yenilikçi projelerle halkın her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplumda dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Gözlemlerimiz sonucu yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımıza yönelik yürütülmesi gereken bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Kurban Bayramı öncesi bu vatandaşlarımıza berber hizmeti veriyoruz. Belediyemizin görevli berberi, bu vatandaşlarımızı evinde tıraş ediyor."

Hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür etti.