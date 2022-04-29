Van'da bayram öncesi iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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Van'da bayram öncesi iş yerleri denetlendi

29.04.2022 16:07
Van'da bayram öncesi iş yerleri denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki unlu mamulleri üretim noktalarını denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki unlu mamulleri üretim noktalarını denetledi.

Belediyenin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten unlu mamulleri üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı.

Denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri gibi konular kontrol edildi.

Yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Denetime Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Zabıta Daire Başkanı Sebahattin Ergenç, gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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