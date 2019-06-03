Van'da bayram öncesi trafik denetimi

Van'da emniyet ve jandarma trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde "drone" desteğiyle denetim yaptı.

Van'da emniyet ve jandarma trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde "drone" desteğiyle denetim yaptı.

Trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemlerini alan trafik ekipleri, Edremit ilçesinde Su Sporları Merkezi önündeki oluşturulan kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, jandarma ve emniyet personelinin katıldığı denetimde, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcular trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Bayram tatiline giden sürücülerle sohbet eden Vali Bilmez, araçlardaki çocuklardan da ailelerini kurallara uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Çocuklara karne, trafik dedektif kimlik kartı ve kırmızı düdük veren Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Kontrollerde özelikle çocuklardan anne babalarını takip etmeleri konusunda yardım istiyoruz. Gönüllü trafik denetçisi olmalarını istiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çocuklara ödülleri ve hediyeleri de olacak. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Yolda olanların da ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını diliyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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