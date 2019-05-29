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Van'da bayram öncesi trafik denetimleri

33 dakika önce

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi otogar çıkışında trafik denetimi yaptı.

Van'da bayram öncesi trafik denetimleri, System.String[]
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi otogar çıkışında trafik denetimi yaptı.

Trafik güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak için Ramazan Bayramı öncesi yoğun çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Otogarında şehirlerarası otobüsleri durdurarak hem otobüs şoförlerini hem de yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı.

Konuya ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili süresince, karayolunda trafik yoğunluğunun artacağı düşünülerek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları sağlanarak, muhtemel trafik kazalarını en aza indirmenin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Firmaların ve şoförlerin trafik kurallarına uyması, şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına gereken hassasiyeti göstermesi, firmaların iç denetimlerle otobüslerin takograf, avadanlık ve araca ait diğer ekipmanların kullanılır durumda bulundurulması sağlanmalıdır. Gerekli evrak ve yetki belgelerinin tamamlanması, bu sayede belgesiz yolcu taşımacılığının önüne geçilmesi, firmaların şoförlerle toplantı yaparak başta hız, dinlenme ihlali, cep telefonuyla görüşme olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet etmesi gerekmektedir. Güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla zaman mefhumu gözetmeksizin tüm tarafların üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar çıkışında şoförler ve yolcularla yüz yüze görüşmek suretiyle trafik güvenliğine ilişkin hususlar dile getirilmiş ve bu doğrultuda denetimler yapılmıştır. Yapılan denetimler süreklilik arz edecektir" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:16 Kaynak: İHA
Van Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Van, Güncel
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