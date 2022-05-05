Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu

05.05.2022 14:22

Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne olduVAN Türkiye, 2 yıl aradan sonra nihayet korona virüs korkusu olmadan, kısıtlamasız, maskesiz, mesafesiz bir bayrama girdi.

Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu

VAN Türkiye, 2 yıl aradan sonra nihayet korona virüs korkusu olmadan, kısıtlamasız, maskesiz, mesafesiz bir bayrama girdi. Van'da da pandemi tedbirlerinin kalkmasıyla birlikte bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu.

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca korona virüs gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene özgürlüğüne kavuştu. Camiler Bayram namazı için camiler dolup taşarken, pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle beraber bayram namazı 2 yıllık aranın ardından cemaatle kılındı. Vatandaşlar namaz sonrası birbiriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Van'da bayramlaşma korona virüs korkusu olmadan, kısıtlamasız, maskesiz, mesafesiz bir bayrama girdi. Özellikle kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar bayram namazı kılındıktan sonra toplu olarak birbirleriyle bayramlaştıktan sonra kalabalık dağılmadan kabristan ziyaretine gidilir. Kabristan ziyareti sonrası vatandaşlar toplu olarak kahvaltı yaptıktan sonra her hane tek tek ziyaret edilerek kolonya ve şekerlerini alıp hane sahibinin bayramı kutlanır.

"Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu"

Geçtiğimiz 2 yılda korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve covid-19 salgını dolayısıyla vatandaşlar en yakınlarını dahi telefonla arayıp bayramını kutladı. Aşılama sonrası vakalarda azalma başlamasıyla bilim kurulu tarafından yasakların kaldırılmasıyla bu yıl Ramazan bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Van'daki değişik kırsal mahallelerde eski günleri aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. Bayram namazı kılındıktan sonra toplu olarak birbirleriyle bayramlaştıktan sonra kalabalık dağılmadan kabristan ziyareti yaptıktan sonra hep birlikte kahvaltı yaptılar. Kahvaltı yaptıktan sonra her hane tek tek ziyaret edilerek kolonya ve şekerlerini alıp hane sahibinin bayramı kutladılar. Ziyarette zaman zaman şeker almak için özellikle gençlerin bir birini iteklemesi, şeker tabağına saldırma güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu
Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu
Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu
Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Türkiye, Bayram, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da bayram ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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