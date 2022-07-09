Van'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Van'da bayramlaşma programı düzenlendi

09.07.2022 18:19
Van'da bayramlaşma programı düzenlendi

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik bahçesindeki programa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Masaları gezerek katılımcıların bayramını kutlayan Balcı, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara kitap hediye etti.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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