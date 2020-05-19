Van'da bazı yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Van'da bazı yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi

Van'da bazı yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Van'da bazı yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplandığı belirtildi. Salgından kaynaklanan olumsuzlukların kent için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik bazı ilave kararların alınmasına gerek görüldüğü ifade edilen açıklamada, sokağa maskesiz çıkılmasının yasaklandığı yerler şöyle sıralandı: "İpekyolu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi (Beşyol Kavşağı-2 Nisan AVM Kavşağı arası), Kazım Karabekir Caddesi (Eski Cezaevi Caddesi Soydan Kavşağı arası), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi (Kültür Kavşağı-Soydan Kavşağı arası), İskele Caddesi (Beşyol Kavşağı-Cemaller Sokak Kesişimi arası), Sıhke Caddesi (Beşyol Kavşağı- Zübeyde Hanım Caddesi Kesişimi arası), Yüzbaşıoğlu 1. Sokak (Sıhke Caddesi kesişimi-Maraş Caddesi kesişimi arası), Zübeyde Hanım Caddesi (Sıhke Caddesi kesişimi- Maraş Caddesi kesişimi arası), Koçibey Caddesi (Defterdarlık Caddesi kesişimi- Cemaller Sokak kesişimi arası), Ordu Caddesi (Milli Egemenlik Caddesi kesişimi- Cumhuriyet Caddesi kesişimi arası) PTT Caddesi üzerinde bulunan Peynirciler Çarşısı, Eski Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan Sakatatçılar Çarşısı, Ferit Melen Bulvarı üzerinde bulunan Rus Pazarı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İran Pasajı, alış veriş merkezleri, iş yerleri taksi ve otobüs durakları, tren garı, postane ve banka şubeleri ile ATM'ler." Açıklamada, alınan idari tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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