Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Van Valiliği, kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Van Valiliği, kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van- Gürpınar kara yolunun Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi ile Van- Çatak kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesine karşı saat 22.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı."

Van Valiliği, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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