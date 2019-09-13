Van'da beklenen fuar kapılarını açmak için gün sayıyor

Van'da bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan yöresel ürünleri Van halkı ile buluşturacak.



4-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Van Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan fuarda; Ege zeytin yağından Afyon sucuklarına, Maraş baharatlarından Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden Beypazarı unlu mamullerine 81 ilden yöresel ürünler bu fuarda satışa sunulacak. Fuara gitmek için Kazım Karabekir Caddesi Şişli Öğretmenevi önünden ve Beşyol Meydanı yakınındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünden ücretsiz servisler kalkacak.



Mart 2019'da Anatolia Gurme Fest Organizasyonuyla ilki düzenlenen ve toplam katılımcı sayısı 90 olan fuarın 4-13 Ekim 2019'da yapılacak olan ikincisine ise 130 firma katılacak. Katılımcı firmaların sayılarının artmasının sebebi ise, ilk organizasyonda gelen firmaların memnuniyetlerinin üst seviyede olması ve buna bağlı olarak da kendi illerinde Van Fuarı ile ilgili olumlu ve güzel görüşlerini beyan etmeleri oldu. Katılımcı her firma birer kültür elçisi gibi kendi illerinde Van'ın marka değerini yükseltecek anlatımlarda bulundular.



Anatolia Gurme Fest Organizasyonu içerisinde hafta sonları ücretsiz mini sirk organizasyonu da gerçekleşmektedir. Mart ayında gerçekleşen organizasyonda 3 gösteri sanatçısı yer almıştı. 4 -13 Ekim 2019 tarihleri arasında Van Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan etkinlikte ise 7 farklı gösteri sanatçısı inanılmaz şovlar yapacak. Bu etkinlikte de yine girişler ücretsiz olacaktır. Sirk gösterilerinin olacağı günler ise 5 Ekim Cumartesi, 6 Ekim Pazar, 12 Ekim Cumartesi ve 13 Ekim Pazar olarak planlandı. Seans sayıları ise yoğun ilgiden dolayı her gün 3'ten 4'e çıkartıldı. Tüm girişlerin ücretsiz olduğu bu dev fuara, Van ve bölge halkının davetli olduğu belirtildi. - VAN