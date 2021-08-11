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Van'da belediye çalışanları sahiplendikleri "Garip" isimli köpeğin tedavisini ve aşısını yaptırdı - Son Dakika

Van'da belediye çalışanları sahiplendikleri "Garip" isimli köpeğin tedavisini ve aşısını yaptırdı

11.08.2021 16:00
Van'da belediye çalışanları sahiplendikleri

Van'ın Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, kaza sonucu bir ayağını kaybeden sokak köpeğinin tedavisini ve aşısını yaptırarak sahiplendi.

Van'ın Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, kaza sonucu bir ayağını kaybeden sokak köpeğinin tedavisini ve aşısını yaptırarak sahiplendi.

İlçedeki çalışmaları sırasında parkta bitkin haldeki köpeği gören ekipler, tedavisi için Erciş Belediyesi veteriner hekimine götürdü.

Burada tedavisi ve aşıları yapılan köpeği sahiplenen belediye çalışanları, "Garip" adını verdikleri köpek için belediyenin atölyesinde tekerlekli yürüteç yapmak için çalışma başlattı.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz, ekiplerin sokakta kaza sonucu ayağını kaybeden köpeği bulduklarını belirtti.

Tedavisini ve aşılarını yaptırdıkları köpeği birim olarak sahiplendiklerini anlatan Yılmaz, "Köpeğimize atölyemizde tekerlekli bir yürüteç yaparak rahatlıkla yürümesini sağlayacağız. Daha önce sahiplendiğimiz diğer köpeklerle de güzel bir uyum sağladı. Birimimizin bir misafiri daha oldu." dedi.

Veteriner, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da belediye çalışanları sahiplendikleri 'Garip' isimli köpeğin tedavisini ve aşısını yaptırdı - Son Dakika


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