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Van'da belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı - Son Dakika

Van'da belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı

02.01.2022 21:56
Van'da belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hazır bekletilen küreme ve tuzlama araçları karla birlikte ana arterlerde temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Cumhuriyet, Maraş, Sıhke, Zübeyde Hanım ve Hacıbekir caddeleri başta olmak üzere kent genelindeki ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ayrıca ana arterlerde kaldırımların temizlenmesi için de ekipler hazır bekletiliyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı - Son Dakika
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