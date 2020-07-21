Van'da belediye ekipleri hayvan pazarında denetim yaptı - Son Dakika

Zabıta ekipleri de pazarda hayvan tüccarlarını sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını, pazara kurulan dezenfektanlardan kullanmalarını istedi.

Kurbanlıkların Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimlerin denetiminde satış alanına alındığı pazarda, tüccarlar ile vatandaşların maskeleri kontrol edildi, ateşleri ölçüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı önce kent genelinden getirilen kurbanlıklar, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollerini artırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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