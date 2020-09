Van'da belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için belirli alanlara mama, ekmek kırıntısı ve artan yemekleri bıraktı. Ekipler, köpekleri ise elleriyle besledi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Fırın ve okul ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan günlük olarak toplanan 400 kilo bayat ekmek, artan yemekler ile mamalar, sokak hayvanları için belirlenen noktalara bırakılıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına, günlük yiyecek bırakıldığını belirterek, "Proje ile lokantalardan bayat ekmekleri ve atık yemekleri toplayarak can dostlarımızı besliyoruz. 'İsraf etme, insaf et' bilinciyle hareket ederek bu projeye katkının her geçen gün daha fazla olacağını düşünüyor ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

