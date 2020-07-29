Van'da belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda belediye otobüslerinin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, bayram tatili nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği otobüslerin 30 Temmuz Perşembe gününden 4 Ağustos Salı gününe kadar vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamın Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcular duraklarda beklerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır. Yolcular araçlara binerken ve inerken de sosyal mesafe kuralına uymalıdır. Araca binen vatandaşlar maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Maske takmayan yolcular araçlara alınmayacaktır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir. Otobüslerde ayakta alınacak yolcu sayısı araç kapasitesinin yüzde 30'unu geçmeyecek. Kurallara uymayan kişiler ise otobüslere alınmayacak ve otobüsler hareket etmeyecektir. Vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için de gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, rahat bir şekilde seyahat edebilmesi adına ek seferler de düzenleyecek."