Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı

6 saat önce

VAN'ın Tuşba ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]

VAN'ın Tuşba ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NS 525 plakalı belediye otobüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyon çarpıştı. Kazada, 13 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 13 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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