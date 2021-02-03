Van'ın Çaldıran ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 9 aylık bebek, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kalkandelen Mahallesi'nde rahatsızlanan Aram Armanç Topgaç'ın yakınları, yol kapalı olduğu için bebeği hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.
Bebeği almaya giden ambulansın kar ve tipi nedeniyle ilerleyememesi üzerine bölgeye belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak sağlık personelinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi evde yapılan Topgaç, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Van'da belediye ve sağlık ekipleri 9 aylık bebek için seferber oldu - Son Dakika