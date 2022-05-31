Van'da belediyeden öğretmenlere diyabet semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen 'Tip1 Diyabet' konulu seminerler devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen 'Tip1 Diyabet' konulu seminerlerin dördüncüsü Gevaş'ta gerçekleştirildi.

Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Tip 1diyabetin farklı yönleri ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman doktor, diyetisyen ve psikolog eşliğinde verilen eğitimlerde ayrıca diyabetli çocuğu olan annelerin isteği ve yaşadıkları mağduriyet görüşüldü.

Eğitim seminerleri belirli periyotlar halinde 13 ilçede gerçekleştirilecek.