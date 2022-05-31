Van'da belediyeden öğretmenlere diyabet semineri - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da belediyeden öğretmenlere diyabet semineri

31.05.2022 22:15
Van'da belediyeden öğretmenlere diyabet semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen 'Tip1 Diyabet' konulu seminerler devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen 'Tip1 Diyabet' konulu seminerler devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen 'Tip1 Diyabet' konulu seminerlerin dördüncüsü Gevaş'ta gerçekleştirildi.

Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Tip 1diyabetin farklı yönleri ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman doktor, diyetisyen ve psikolog eşliğinde verilen eğitimlerde ayrıca diyabetli çocuğu olan annelerin isteği ve yaşadıkları mağduriyet görüşüldü.

Eğitim seminerleri belirli periyotlar halinde 13 ilçede gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı
Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da belediyeden öğretmenlere diyabet semineri - Son Dakika


Son Dakika
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 22:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da belediyeden öğretmenlere diyabet semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement