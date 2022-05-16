Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çeken 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çeken 7 kişi yakalandı

16.05.2022 11:00
Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çeken 7 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve resmi belgede sahtecilik yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve resmi belgede sahtecilik yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla suç örgütü kuranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş 2 kamera düzeneği, 2 kulaklık, 2 SIM kart, 2 internet sağlayıcı wi-fi cihazı ve 2 SIM kart cihazı ele geçirdi.

?Ekipler ayrıca resmi belgede sahtecilik yaparak suç işledikleri tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 2 pasaport ve 14 ikamet izin belgesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Van'da çiftçilere 'sarı pas' hastalığı uyarısı Van'da çiftçilere 'sarı pas' hastalığı uyarısı Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Ehliyet, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çeken 7 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çeken 7 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement