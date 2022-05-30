Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı

30.05.2022 12:48
Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan ve resmi belgede sahtecilik yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan ve resmi belgede sahtecilik yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla suç örgütü kuranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında 2 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş kamera düzeneği, kulaklık, SIM kart, internet sağlayıcı wi-fi cihazı ve SIM kart cihazı ele geçirdi.

?Ekipler ayrıca resmi belgede sahtecilik yaparak suç işledikleri tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Ehliyet, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da belgede sahtecilik yapan ve sınavda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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