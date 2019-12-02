Son Dakika Haberleri: Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

6 saat önce

Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı, System.String[]

Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.


Aramada sürücü İ.A'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ferit Melen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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