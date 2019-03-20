Van'da "Ben Daha Çocuğum" Grafik Tasarım Sergisi
1 saat önce
Van'da, erken yaşta evliliğe dikkati çekmek için "Ben Daha Çocuğum" grafik tasarım sergisi açıldı.
Van
'da, erken yaşta evliliğe dikkati çekmek için "Ben Daha Çocuğum" grafik tasarım sergisi açıldı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik Valilik koordinesinde, Jandarma Komutanlığınca hazırlanan proje hayata geçirildi.
Bu kapsamda Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye
" sloganıyla "Ben Daha Çocuğum" konulu grafik tasarım sergisi açıldı.
Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül
tarafından hazırlanan tasarımların yer aldığı sergi, ilgi gördü.
Sergide, Jandarma Komutanlığınca Akgül'e plaket verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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