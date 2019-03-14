Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Sergisi
2 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik Van Valiliği koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle açtığı 'Ben Daha Çocuğum' temalı grafik tasarım sergisi devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik Van Valiliği koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle açtığı 'Ben Daha Çocuğum' temalı grafik tasarım sergisi devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak Van Valiliği koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle İpekyolu Belediyesinde gerçekleştirilen ve YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Rahşan Fatma Akgül tarafından tasarlanan eserlerden oluşan "Ben Daha Çocuğum" konulu sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılmıştı. Tuşba Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sergiyi gezerek görevli jandarma personeli tarafından bilgilendirildi.
'Ben Daha Çocuğum' konulu sergide bulunan eserlerin, 15-22 Mart tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosunda sergilenmeye devam edeceği bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:55 Kaynak: İHA
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