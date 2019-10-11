Van'da 'Ben daha çocuğum

Van Valiliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Ben Daha Çocuğum" karma sergisinin açılışı gerçekleşti.



Türkiye genelinde gerçekleşen erken yaşta evliliklerde Van ilinin ön plana çıkan iller arasında bulunması dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez himayelerinde Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik olarak Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti modeliyle "Ben Daha Çocuğum" projesi hazırlanarak hayata geçirildi. Van Valiliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin katkılarıyla resim, fotoğraf ve heykelden oluşan "Ben Daha Çocuğum" karma sergisinin ikincisi düzenlendi. Elite World Van Hotelde gerçekleşen serginin açılışında konuşan Vali Bilmez, "Çocuk gelinlerinin olmadığı bir Van dileğiyle sergimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.



Açılışta proje ile ilgili konuşan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsren Çelik ise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle böyle bir serginin düzenlendiğini ifade ederek, tüm kız çocukların gününü kutladı. Erken yaşta evliliğin dünyanın her bölgesinde gözlemlendiğini, ancak özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın ve yoğun olarak yaşandığını vurgulayan Çelik, "Erken yaşta evlilikler; ekonomik yetersizlik, yanlış ve eksik bilgilerden kaynaklanan geleneksel ve dini inançlar, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı, mülkiyet unsuru gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2017 yılında 569 bin 459 evlilik gerçekleşmiş olup, bu evliliklerde damatların 9 bin 867'si, gelinlerin ise 89 bin 852'si 16-19 yaş aralığındadır. Van ilinde ise 2017 yılında 8 bin 779 evlilik gerçekleşmiş olup, bu evliliklerdeki damatların 254'ü, gelinlerin ise 3 bin 10'u 16-19 yaş aralığındadır. Erken yaşta evliliklerin bir sonucu olan erken yaşta gerçekleşen doğumlarda ise Van, Türkiye ortalamalarının üzerinde olup, 2017 TÜİK verilerine göre Van'da gerçekleşen 28 bin 537 doğumun 2 bin 711'i 19 yaş ve altı doğumdur" ifadelerini kullandı.



Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Göktepe de, "Van İl Jandarma Komutanlığı ile bir yıldan beri önemli birçok çalışma yaptık. Bundan sonrada toplumun farkındalığını geliştirmek üzeri bu tür önemli organizasyonlara devam edeceğiz. Ben bu anlamda bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kurdele kesiminin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Açılışa Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı. - VAN