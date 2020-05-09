Van'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan, pazartesi günü de tekrar açılacağı açıklanan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

İpekyolu ilçesinde Pazartesi günü yeniden hizmete açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon işlemi yapıldı. İşletmeler, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Hizmet süresince de müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas alınıp, çalışanların maske takma zorunluluğu getirildi. Berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki dezenfeksiyon işlemlerinin kentte ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da devam edeceği belirtildi.