Van'da 'beton yollar' konulu seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 'beton yollar' konulu seminer - Son Dakika

Van'da 'beton yollar' konulu seminer

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinde 'Beton Yollar' konulu bilgilendirme semineri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapıldı.

Van'da 'beton yollar' konulu seminer, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinde 'Beton Yollar' konulu bilgilendirme semineri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapıldı.


Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ile Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut'un birer sunum yaptığı seminerde, sıcak asfalt ile beton asfalt arasındaki fark, üst yapı maliyet analizi, yolun dayanıklılığı, iklimsel faktörler ve arz-talep durumu gibi konularda çeşitli bilgiler verildi. Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumlarda, ayrıca sıcak asfaltın temel malzemesi olan bitümün ithal edildiği belirtilerek, beton asfaltın yerli olduğu vurgusu yapıldı.


Sunumların ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dünyada ve Türkiye'nin farklı illerinde uygulaması olan beton asfalt çalışmalarının Van'da da uygulanabileceğini söyledi. Beton yolların daha uygun maliyetli olduğunu belirten Vali Bilmez, "Ancak olaya duygusal bakmamak gerekir. Bilimsel yönüyle de beton yollar ele alınmalıdır. Buradan da arkadaşlar en azından deneme imkanı olanlar dener. Bu zamanla inşallah yayılır. Sektörün dışa bağımlılığını azaltmak ve çimento sanayisine daha çok alan açma boyutuyla da olaya bakıldığında bu çalışma son derece önemlidir. Bugün burada talebimiz üzerine bu seminer yapılıyor. Arkadaşlarımız da sorular yönelterek daha çok bilgi sahibi olacaklar" diye konuştu.


Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammed Fuat Türkman, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü (VASKİ) Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ile ilgili daire başkanları katıldı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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