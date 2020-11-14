Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı - Son Dakika

Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı

14.11.2020 15:25
Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı, System.String[]

Van'da Gül Çelik tarafından Beyrut Cağ Kebap Salonu açıldı.

Van'da Gül Çelik tarafından Beyrut Cağ Kebap Salonu açıldı.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kurulan işletmenin açılışına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan ESOB Başkanı İsa Berge, korona virüs pandemisi sürecinin yoğun yaşandığı, dünyada herkesin virüsle savaştığı ve ekonomilerin çöktüğü bir dönemde Van esnafının kendi kabuğuyla, kendi gücüyle yerel ekonomisini canlandırma adına özel bir çaba sarf ettiğini belirtti. Berge, "Ekonominin bu kadar kötü gittiği, sürecin zor olduğu bir dönemde istihdama o kadar ihtiyacımız var ki. Van olarak da işsizliği çok yaşayan bir şehiriz. Bu anlamda ESOB olarak işletme sahibi ve ekibini yürekten tebrik ediyoruz. Bu zor süreçte, ekonomik döngünün bu kadar hoyratça kullanıldığı bir dönemde iş yeri açarak, 15 kişinin evine AŞ götürmesi adına çabalayan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, iş yerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İşyeri sahibi Gül Çelik ise kent merkezinin böyle bir işletmeye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, amaçlarının bölge halkına hizmet etmek ve istihdama katkı sunmak olduğunu söyledi. Korona virüs pandemisinin olduğu bu süreçte işyeri açmanın riskli olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Çelik, "Ailelerimiz nezih ve sıcak bir ortamda hem cağ kebabı yemenin tadına varacak hem de güzel zaman geçirebilecekler. Çünkü daha önce cağ kebabı yemek isteyen vatandaşlarımız arabayla gitmek zorunda kalıyordu. Ancak şimdi yürüme mesafesinde ve üstelik geniş ve nezih bir ortamda bunu yapabilecekler. Ben işletmenin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

15 kişinin istihdamının sağlandığı işletmede cağ kebabının yanı sıra cağ, et döner ve cağ iskenderin de olacağını dile getiren Çelik, "Çorba çeşitleri, bol meze, çiğ köfte ve irmik helvamız da ikramımız olacaktır. Bu manada halkımızı nezih bir ortamda cağ kebabını yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Van esnafı olarak tek isteklerinin Kapıköy Sınır Kapısının açılması olduğuna vurgu yapan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler gerek il ekonomisine gerekse istihdama katkı sağlamak amacıyla üzerimize düşeni yapıyoruz. Hükümetten ve yetkililerden tek isteğimiz Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasıdır. Çünkü bizler bu kadar zor ve riskli bir süreçte işyerleri açarak hem istihdama, hem il ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ancak bu işletmelerin sürdürülebilmesi, İran pazarı ile ilintilidir. Bu noktada Kapıköy Sınır Kapısı'nın bir an evvel açılmasını yetkililerimizden talep ediyoruz." - VAN

Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı
Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı
Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı
Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı
Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı

Koronavirüs, Gül Çelik, Beyrut, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da Beyrut Cağ Kebap Salonu hizmete açıldı - Son Dakika Ekonomi


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