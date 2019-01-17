Son Dakika Haberleri: Van'da Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Van'da Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

12 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Van'da Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak'ta saat 11.30'da meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı esnaf ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralanırken, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralılarının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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