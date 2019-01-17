Van'da Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
6 dakika önce
- Van'da bıçaklı kavga: 6 yaralıVAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
- Van
'da bıçaklı kavga
: 6 yaralı
VAN - Van'ın İpekyolu
ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokakta saat 11.30'da meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı esnaf ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralanırken, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayda yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralılarının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(YLM-MSA-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:20 Kaynak: İHA
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