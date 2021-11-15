Van'da, bidonlar içinde 12 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

VAN'da, jandarma tarafından stabilize yoldaki menfezde yapılan aramalarda, 3 bidonla bırakılmış 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu saat 01.30 sıralarında, Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi stabilize yoldaki menfezde arama yaptı. Burada 3 bidonla bırakılmış 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.