Van'da bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi.
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Yapılan detaylı aramada, toplam bin 500 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ve 130 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Elde edilen tıbbi maske ile ilgili olarak araç sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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