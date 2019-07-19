Van'da bin 535 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Van'da bir haftada yurda yasa dışı yollarla giren bin 535 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:10 Kaynak: AA
'da bir haftada yurda yasa dışı yollarla giren bin 535 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da 10-18 Temmuz tarihlerinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Edremit, İpekyolu
, Tuşba
, Çaldıran
, Gevaş
, Gürpınar
ve Özalp
ilçelerinde görevlilerle Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan
, Pakistan
ve İran
uyruklu bin 535 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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