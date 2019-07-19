Son Dakika Haberleri: Van'da bin 535 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da bin 535 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'da bir haftada yurda yasa dışı yollarla giren bin 535 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da bin 535 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'da bir haftada yurda yasa dışı yollarla giren bin 535 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da 10-18 Temmuz tarihlerinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Edremit, İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde görevlilerle Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İpekyolu, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:10 Kaynak: AA
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