Van'da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi

28.04.2022 09:56
Van'da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 602 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 602 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir çanta içerisinde yapılan aramada; taşıma belgesi bilgileri gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmiş olan bin 602 gram ağırlığında 1 adet külçe altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi - Son Dakika


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